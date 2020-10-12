В суботу, 10 жовтня 2020 року, чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приголомшив ледь не увесь світ. Він пішов у СІЗО і провів там 4-годинну зустріч із заарештованими представниками опозиції.

Деякі політики вірять у перехідний етап Білорусі. В ефірі 24 каналу депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що досі є люди, які вважають, що режим Лукашенка раптом зміниться на краще.

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На думку експерта, це – тактика заплутування без повноцінної стратегії і розуміння тих подій, які відбуваються зараз у Мінську та загалом у Білорусі.

Лукашенко зрозумів, що час брати гру у свої руки, поки не стало пізно,

– сказав депутат.

За його словами, віра у самозміну влади Білорусі – це порожня справа. Населення країни продовжує виходити на вулиці і це означає, що у майбутньому воно виходитиме далі. Лукашенку потрібно щось вирішувати, адже те, що він робив до цього – не давало результату.

Похід до політв'язнів

Ауштрявічус зазначив, що самопроголошений президент пішов у СІЗО тільки завдяки хорошій підказці від Кремля. Він ствердив, що визнання категорії політв'язнів – це щось нове для Лукашенка.

Нагадаємо. Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня 2020 року прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами. Детальніше у матеріалі: Лукашенко 4 години розмовляв з опозиціонерами в СІЗО: відео

"Я не знаю, що він досягнув цим діалогом", – сказав експерт.

Санкції проти Лукашенка

Депутат повідомив, що санкції розширюватимуть і надалі. Їх потрібно збільшувати щотижня, адже тільки таку мову розуміють на Сході.

Також він додав: "Надіюсь, це зроблять скоріше, ніж пізніше. Адже я не бачу жодних ознак того, що режим зможе стати розсудливим",