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Він нікого не збирався вбивати, – адвокат російського кілера щодо замаху на Осмаєва

20:23, 16 січня 567 Читать новость на русском
Артур Денісултанов-Курмакаєв
Артур Денісултанов-Курмакаєв / Соцмережі

Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько "Дінго", який , імовірно, влітку 2017 року здійснив замах на учасників АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, справді не визнає своєї провини та відмовляється співпрацювати зі слідством.

Про це розповів його адвокат Олексій Дрюк, передає "Українська правда".

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"Він відмовляється надавати покази, які є вигідними українській стороні, стороні обвинувачення. А так то він не проти їх давати, але його ніхто не хоче слухати", – зауважив правозахисник.

За його словами, Денісултанов не співпрацює зі слідством, оскільки "вони вже на нього повісили ярлик "чеченського кілера".

Водночас адвокат заперечує, що його підзахисний взагалі стріляв у чоловіка Окуєвої, але все ж визнає, що той перебував у машині подружжя.

"Він нікого не збирався вбивати. Жодного умислу він не мав. Ні в кого не стріляв і не влучав". – наголосив Дрюк.

Крім того правозахисник підкреслив, що слідство наразі призупинено.

"Поки органи досудового розслідування з'ясовують, хто він – насправді такий. У них якісь докази не зібрано, і вони то зупиняють, то поновлюють. Відновлюють виключно для того, щоб продовжити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додає він.

Також адвокат повідомив, що прокуратура направила офіційний запит до Російської Федерації, щоб з'ясувати справжнє прізвище Денісултанова (у матеріалах справи він фігурує як Олександр Дакар, його також знають за прізвиськами: "Дінго" та "кілер Кадирова" – "24"), однак, на його переконання, російська сторона не надішле офіційну відповідь.

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"Чи можна спрогнозувати, коли справа надійде до суду? Прокурор може її хоч завтра відправляти, але я не знаю, яким чином вони будуть доводити провину мого підзахисного", – резюмував Дрюк.

Нагадаємо, раніше член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російський кілер Артур Денісултанов-Курмакаєв відмовляється давати свідчення.

Теги: Новини України Кримінальні новини Адам Осмаєв Вбивство Аміни Окуєвої Розслідування
Джерело: 24 Канал
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