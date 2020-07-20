В Одеській області кіберполіцейські викрили шахрая. Чоловік однією і тією самою 200-гривневою купюрою часто поповнював собі рахунок. Для цього горе-винахіднику знадобилась нитка і клейка стрічка.

Шахраював чоловік з допомогою нитки та клейкої стрічки

Загалом, за попередніми підрахунками, зловмисник нажився на 50 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

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На рахунку 29-річного чоловіка щонайменше 44 кримінальні правопорушення як в самій Одесі, так і в області.

Ще у травні 2019 року шахрай винайшов спосіб заробітку. За допомогою розрізаної двістігривневої купюри, нитки та клейкої стрічки він через термінал поповнював свій мобільний рахунок. Гроші чоловік перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.

Зловмиснику загрожує ув'язнення від 3 до 8 років

Зловмиснику уже повідомили про підозру в шахрайстві у великих розмірах. За такі незаконні способи заробітку він може опинитись за ґратами на термін від 3 до 8 років.