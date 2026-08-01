Винищувач-невидимка F-35B вибухнув під час падіння у США

У США розбився винищувач п’ятого покоління F-35B Корпусу морської піхоти біля авіабази Мірамар у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Пілот літака встиг катапультуватися перед падінням і вижив.

Про це пише The Associated Press.

Що відомо про аварію з винищувачем?

Інцидент стався у п’ятницю, 31 липня, поблизу авіабази морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго. За інформацією Корпусу морської піхоти США, винищувач F-35B зазнав аварії під час виконання польоту.

Пілот літака зміг катапультуватися перед зіткненням винищувача із землею.

Пілот катапультувався, його доставили до місцевого медичного закладу у стабільному стані для обстеження та лікування травм, що не загрожують життю,

– йдеться у заяві Корпусу морської піхоти США.

Очевидці розповіли, що перед падінням літак почав поводитися нестабільно під час заходу на посадку. Один зі свідків аварії Вейд Лотт повідомив, що бачив, як два реактивні літаки заходили до злітно-посадкової смуги, однак другий раптово почав сповільнюватися.

За його словами, винищувач на висоті близько 30 метрів над землею ніби намагався зависнути в повітрі, після чого пілот катапультувався. Парашут розкрився вчасно, а сам літак впав поруч зі злітно-посадковою смугою та вибухнув.

На кадрах із місця події видно уламки літака на ґрунтовій ділянці, над якою підіймався густий чорний дим. До ліквідації наслідків залучили військових і пожежників, які гасили займання та обробляли місце падіння спеціальними засобами.

Представниця пожежної служби Сан-Дієго Кандіс Хедлі повідомила, що рятувальники також ліквідовували пожежу рослинності, яка виникла неподалік місця аварії. Інформації про інших постраждалих або значні пошкодження на землі не надходило.

Аварію F-35B у Корпусі морської піхоти США класифікували як "інцидент класу А" – найсерйознішу категорію авіаційних подій, яка передбачає значні матеріальні втрати або серйозні наслідки. Наразі військові розпочали розслідування, щоб встановити причини аварії та з’ясувати, чи була вона пов’язана з технічною несправністю, помилкою під час польоту або іншими факторами.

Зауважимо, що F-35B Lightning II – це найскладніша модифікація сімейства американських винищувачів п’ятого покоління F-35, створена спеціально для Корпусу морської піхоти США та інших операторів, яким потрібна можливість діяти з коротких злітних смуг і кораблів. На відміну від базової версії F-35A, F-35B має технологію STOVL – короткий зліт і вертикальну посадку завдяки поворотному соплу двигуна та спеціальному підйомному вентилятору.

Літак оснащений малопомітними технологіями, які зменшують його видимість для радарів, а також має сучасні сенсори, системи обміну даними та можливість ураження цілей як у повітрі, так і на землі. Як і інші версії F-35, він здатний виконувати роль багатоцільового винищувача та переносити озброєння у внутрішніх відсіках для збереження характеристик малопомітності.

Головна особливість F-35B – можливість працювати там, де звичайним винищувачам потрібні великі авіабази: з малих майданчиків, передових баз або універсальних десантних кораблів. Саме ця здатність зробила його ключовим літаком для операцій морської піхоти США.

За відкритими даними, вартість одного F-35B становить приблизно 109 мільйонів доларів, що робить його найдорожчою з трьох основних версій F-35.