Британські винищувачі перехопили два літаки РФ поблизу берегів Шотландії. Typhoons запустили після того, як російські Ту-142 увійшли в контрольовану Британією зону міжнародного повітряного простору.

Винищувачі типу RAF Typhoon перехопили два російські літаки біля узбережжя Шотландії, повідомляє Independent.

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За їхніми даними, винищувачі почали діяти після того, як російські Ту-142 увійшли в зону міжнародного повітряного простору, контрольовану Сполученим Королівством.

У Міноборони Британії зазначили, що російські літаки ідентифікували як літаки морської розвідки та протичовнової оборони.

Що відомо про попередні схожі випадки

У НАТО повідомили, що у 2019 році перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

Наприкінці серпня американські військово-повітряні сили перехопили 6 російських військових літаків поблизу узбережжя Аляски. Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски та приблизно 5 годин перебувала у міжнародному повітряному просторі.

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