Винищувачі НАТО за тиждень 5 разів перехоплювали російські військові літаки над Балтикою: фото

Військово-повітряні сили Бельгії за тиждень п'ять разів підіймали за тривогою. Все через російські військові літаки, які вдиралися в повітряний простріл країн НАТО над Балтикою.

ВПС Бельгії опублікували у своєму твіттері фотографії російських військових літаків, які були перехоплені над Балтикою.

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"У літаків ВПС Бельгії, які беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, була напружений тиждень. Наш літак F16 і команда виконала 5 перехоплень, пілоти перехопили, серед іншого літаки Су-24, Су-27, Ту-134 та Ан-26", – йдеться в повідомленні.

Чому літаки ВПС Бельгії патрулюють над Балтикою

У балтійських країн – Естонії, Латвії та Литви – немає власних винищувачів для здійснення перехоплення ворожих літаків. Відтак після вступу цих країн до НАТО, Альянс прийняв рішення про місію військово-повітряних сил країн НАТО в цих країнах в рамках ротації. У 2012 році це рішення продовжили на невизначений час.