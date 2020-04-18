Винищувачі НАТО за тиждень 5 разів перехоплювали російські військові літаки над Балтикою: фото
Військово-повітряні сили Бельгії за тиждень п'ять разів підіймали за тривогою. Все через російські військові літаки, які вдиралися в повітряний простріл країн НАТО над Балтикою.
ВПС Бельгії опублікували у своєму твіттері фотографії російських військових літаків, які були перехоплені над Балтикою.
Водночас Навіть пандемія не вплинула: Росія продовжує посилювати військо у Криму
"У літаків ВПС Бельгії, які беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, була напружений тиждень. Наш літак F16 і команда виконала 5 перехоплень, пілоти перехопили, серед іншого літаки Су-24, Су-27, Ту-134 та Ан-26", – йдеться в повідомленні.
Чому літаки ВПС Бельгії патрулюють над Балтикою
У балтійських країн – Естонії, Латвії та Литви – немає власних винищувачів для здійснення перехоплення ворожих літаків. Відтак після вступу цих країн до НАТО, Альянс прийняв рішення про місію військово-повітряних сил країн НАТО в цих країнах в рамках ротації. У 2012 році це рішення продовжили на невизначений час.
Читайте також
-
Українці масово повертаються додому на Великдень, на кордоні ажіотаж: відеосьогодні , 16:08
-
Знайдемо покидьків: у МВС назвали масштабні пожежі в Україні можливою диверсієюсьогодні , 18:43
-
Українців на кордоні з Польщею набили в автобуси і не відправили на обсервацію: відеосьогодні , 14:20
-
Рекордна кількість випадків коронавірусу за останні два дні: застереження Зеленськогосьогодні , 16:01
-
Трамп назвав Україну "країною з жахливими людьми", проте "Мрія" возитиме для США вантажі, – ЗМІсьогодні , 19:05
-
У Дніпрі невідомі облили кислотою приблизно 20 авто: фотосьогодні , 16:46