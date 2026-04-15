24 Канал Новини України На Вінниччині прогриміли вибухи: яка загроза для області
15 квітня, 18:47
Оновлено - 19:19, 15 квітня

На Вінниччині прогриміли вибухи: яка загроза для області

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Вінницькій області 15 квітня прогриміли вибухи через атаку російських дронів.
  • Повітряна тривога лунала із 17:57, однак подробиць про наслідки атаки поки немає.

Під час повітряної тривоги увечері 15 квітня у Вінницькій області прогриміли вибухи. Регіон могли атакувати російські дрони.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи на Вінниччині?

Повітряна тривога у різних районах Вінницької області лунала із 17:57. Її оголосили через загрозу ударів російських безпілотників.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів у регіоні.

Вінниччина: БпЛА на Гайсин/Ладижин з південного сходу,
– попередили військові.

Вже о 18:38 місцеві почули звук вибуху в області. Ще один пролунав за 10 хвилин, додали журналісти.

Наразі немає подробиць від місцевої влади щодо наслідків атаки.

Останні удари Росії по Україні

  • 15 квітня ворог вдарив по житловій дев'ятиповерхівці в Одесі. На місці працювали екстрені служби. Інформацію про постраждалих уточнюють.

  • Звечора 14 квітня серія вибухів лунала на Черкащині та у самих Черкасах. Російські цілі впали на різних локаціях, а місцеві бачили пожежу. Внаслідок атаки 12 людей доставили до лікарні.

  • Сили ППО відбивали ворожі цілі й на Київщині. Через обстріл виникали пожежі та було пошкоджено цивільну інфраструктуру у двох районах області.