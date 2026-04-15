На Вінниччині прогриміли вибухи: яка загроза для області
- У Вінницькій області 15 квітня прогриміли вибухи через атаку російських дронів.
- Повітряна тривога лунала із 17:57, однак подробиць про наслідки атаки поки немає.
Під час повітряної тривоги увечері 15 квітня у Вінницькій області прогриміли вибухи. Регіон могли атакувати російські дрони.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибухи на Вінниччині?
Повітряна тривога у різних районах Вінницької області лунала із 17:57. Її оголосили через загрозу ударів російських безпілотників.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів у регіоні.
Вінниччина: БпЛА на Гайсин/Ладижин з південного сходу,
– попередили військові.
Вже о 18:38 місцеві почули звук вибуху в області. Ще один пролунав за 10 хвилин, додали журналісти.
Наразі немає подробиць від місцевої влади щодо наслідків атаки.
Останні удари Росії по Україні
15 квітня ворог вдарив по житловій дев'ятиповерхівці в Одесі. На місці працювали екстрені служби. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Звечора 14 квітня серія вибухів лунала на Черкащині та у самих Черкасах. Російські цілі впали на різних локаціях, а місцеві бачили пожежу. Внаслідок атаки 12 людей доставили до лікарні.
Сили ППО відбивали ворожі цілі й на Київщині. Через обстріл виникали пожежі та було пошкоджено цивільну інфраструктуру у двох районах області.