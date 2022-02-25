Про обстріл повідомляють очевидці. Перед цим у місті лунали сирени.
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Спрацювала протиповітряна оборона
За попередньою інформацією, під час атаки на аеропорт у Гавришівці у Вінниці спрацювала протиповітряна оборона.
Кажуть, що біля масложиркомбінату спокійно. Туди поїхали "швидкі".
Зауважимо, о 4:30 жителів Вінниці також закликали спуститися в укриття. Була загроза обстрілів. Також у Вінницькій області ввели комендантську годину з 22:00 до 7:00.