Про обстріл повідомляють очевидці. Перед цим у місті лунали сирени.

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Спрацювала протиповітряна оборона

За попередньою інформацією, під час атаки на аеропорт у Гавришівці у Вінниці спрацювала протиповітряна оборона.

Кажуть, що біля масложиркомбінату спокійно. Туди поїхали "швидкі".

Зауважимо, о 4:30 жителів Вінниці також закликали спуститися в укриття. Була загроза обстрілів. Також у Вінницькій області ввели комендантську годину з 22:00 до 7:00.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.