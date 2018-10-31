Випуск новин на 18:00: Перекрите шосе і затори у Києві
У випуску новин за 31 жовтня станом на 18:00 – скандал із забудовником сьогодні відчули не лише мешканці двох будинків, а значна частина Києва. Ошукані люди перекрили дорогу та вимагали дати в їх будинки світло. Вже другу добу блокують вулиці.
Також у випуску:
Скандальному українському судді Артуру Ємельянову загрожує 5 років тюрми в Австрії. Прокуратура країни підозрює його і дружину Світлану у кількох кримінальних злочинах.
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Джерело: 24 канал
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