Випуск новин на 18:00: Перекрите шосе і затори у Києві

У випуску новин за 31 жовтня станом на 18:00 – скандал із забудовником сьогодні відчули не лише мешканці двох будинків, а значна частина Києва. Ошукані люди перекрили дорогу та вимагали дати в їх будинки світло. Вже другу добу блокують вулиці.

Також у випуску: Скандальному українському судді Артуру Ємельянову загрожує 5 років тюрми в Австрії. Прокуратура країни підозрює його і дружину Світлану у кількох кримінальних злочинах. Компанія Apple презентувала нові ґаджети.