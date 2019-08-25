10:51
25 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Випуск новин з 9:00: Пікет на підтримку України у РФ. Ситуація на фронті

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 серпня станом на 9:00 – у російському Новосибірську відбувся пікет до Дня Незалежності України. Учасники акції закликали Кремль припинити втручатись у справи нашої держави та звільнити політв'язнів. День Незалежності на передовій не обійшовся без обстрілів. Ворог порушив перемир'я двічі й гатив по українських позиціях Мар'їнки, Павлополя та Водяного.

      Також у випуску: 

      Туристичний бум: чому українці їздять на відпочинок до Грузії.

      У центрі Гонконгу поліція розігнала мітингувальників, 30 людей затримано.

      Україну з Днем Незалежності привітали посеред Санкт-Петербурга, рідного міста Володимира Путіна.

       

      blog_ava
      "Танці з зірками" 2019: всі імена суддів і дата виходу
      сьогодні
      3715
      Теги: Новини Росії Випуск новин Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 серпня: святкування Дня Незалежності й два кандидати на прем'єрське крісло
      сьогодні , 09:01 Головні новини 24 серпня: святкування Дня Незалежності й два кандидати на прем'єрське крісло
      3719
      Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      сьогодні , 08:50 Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      Сергій Климовський 3446
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      24 серпня , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 1610
      Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      24 серпня , 22:00 Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      Антон Голобородько 888
      "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох: відео
      24 серпня , 21:26 "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох: відео
      1334
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук