Випуск новин з 9:00: Пікет на підтримку України у РФ. Ситуація на фронті

У випуску новин за 25 серпня станом на 9:00 – у російському Новосибірську відбувся пікет до Дня Незалежності України. Учасники акції закликали Кремль припинити втручатись у справи нашої держави та звільнити політв'язнів. День Незалежності на передовій не обійшовся без обстрілів. Ворог порушив перемир'я двічі й гатив по українських позиціях Мар'їнки, Павлополя та Водяного.

Також у випуску: Туристичний бум: чому українці їздять на відпочинок до Грузії. У центрі Гонконгу поліція розігнала мітингувальників, 30 людей затримано. Україну з Днем Незалежності привітали посеред Санкт-Петербурга, рідного міста Володимира Путіна.

Джерело: 24 канал