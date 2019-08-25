Випуск новин з 9:00: Пікет на підтримку України у РФ. Ситуація на фронті
У випуску новин за 25 серпня станом на 9:00 – у російському Новосибірську відбувся пікет до Дня Незалежності України. Учасники акції закликали Кремль припинити втручатись у справи нашої держави та звільнити політв'язнів. День Незалежності на передовій не обійшовся без обстрілів. Ворог порушив перемир'я двічі й гатив по українських позиціях Мар'їнки, Павлополя та Водяного.
Також у випуску:
Туристичний бум: чому українці їздять на відпочинок до Грузії.
У центрі Гонконгу поліція розігнала мітингувальників, 30 людей затримано.
Україну з Днем Незалежності привітали посеред Санкт-Петербурга, рідного міста Володимира Путіна.
Джерело: 24 канал
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