Випуск новин за 09:00: Електронний квиток в транспорті Києва. Стрілянина в США

У випуску новин за 3 листопада станом на 09:00 – електронний квиток у наземному громадському транспорті з'явився в Києві, проте їх поки лише тестують розробники. А переваги технічного прогресу кияни відчують десь за місяць. У США у штаті Флорида сталася стрілянина після конфлікту. Загинули щонайменше 2 людини, ще четверо отримали поранення. Після цього вбивця скоїв самогубство.

Також у випуску: Росіяни не пускають адвоката до Володимира Балуха. Депутати можуть ухвалити головний кошторис країни вже 22 листопада. В Єгипті бум українських туристів, тому на північному сході Африки навіть перелаштували курорти під потреби українців. Без втрат і поранень минула доба на фронті для наших бійців.