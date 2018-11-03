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      Випуск новин за 09:00: Електронний квиток в транспорті Києва. Стрілянина в США

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 09:00 – електронний квиток у наземному громадському транспорті з'явився в Києві, проте їх поки лише тестують розробники. А переваги технічного прогресу кияни відчують десь за місяць. У США у штаті Флорида сталася стрілянина після конфлікту. Загинули щонайменше 2 людини, ще четверо отримали поранення. Після цього вбивця скоїв самогубство.

      Також у випуску:

      Росіяни не пускають адвоката до Володимира Балуха.

      Депутати можуть ухвалити головний кошторис країни вже 22 листопада.

      В Єгипті бум українських туристів, тому на північному сході Африки навіть перелаштували курорти під потреби українців.

      Без втрат і поранень минула доба на фронті для наших бійців.

      Теги: Транспорт Жертви Кримінальні новини Новини Києва Новини США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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