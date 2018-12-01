10:19
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 09:00: Російська зброя в окупованому Криму. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 09:00 – РФ стягує військову техніку в окупований Крим. Світлини із супутників оприлюднили у Міністерстві з питань окупованих територій. У зоні проведення ООС ворог продовжує гатити по позиціях українських військових, зокрема зі зброї, що заборонена Мінськими угодами.

      Також у випуску:

      У Міністерстві закордонних справ Німеччини запропонували п'ять пунктів для втихомирення апетитів РФ щодо України.

      На більшості території України синоптики прогнозують сніг та ожеледицю.

      Міністр закордонних справ Польщі вручить сім'ї Олега Сенцова нагороду за людську гідність.

      В Україні лише 23% водіїв користуються пасками безпеки.

       

      Теги: Випуск новин Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1164
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сьогодні , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 755
      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      сьогодні , 00:04 Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      Іван Яковина 1620
      "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      30 листопада , 22:01 "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      Катерина Петренко 149
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      30 листопада , 21:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 23817
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук