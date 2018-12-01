Випуск новин за 09:00: Російська зброя в окупованому Криму. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 1 грудня станом на 09:00 – РФ стягує військову техніку в окупований Крим. Світлини із супутників оприлюднили у Міністерстві з питань окупованих територій. У зоні проведення ООС ворог продовжує гатити по позиціях українських військових, зокрема зі зброї, що заборонена Мінськими угодами.

Також у випуску: У Міністерстві закордонних справ Німеччини запропонували п'ять пунктів для втихомирення апетитів РФ щодо України. На більшості території України синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Міністр закордонних справ Польщі вручить сім'ї Олега Сенцова нагороду за людську гідність. В Україні лише 23% водіїв користуються пасками безпеки.