Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Журналістів викликали до СБУ

У випуску новин за 2 червня станом на 09:00 – проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне. Групу журналістів викликали до Служби безпеки України, учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

Також у випуску: Групу журналістів викликали до Служби безпеки України. Завдяки спецоперації з Бабченко вдалося встановити 47 осіб потенційних жертв нападників. Спецавто поліції, яке збило 13-річного велосипедиста, входить до кортежу президента. У Парижі відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.