Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Журналістів викликали до СБУ
У випуску новин за 2 червня станом на 09:00 – проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне. Групу журналістів викликали до Служби безпеки України, учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.
Також у випуску:
Групу журналістів викликали до Служби безпеки України.
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Джерело: 24 Канал
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