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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Журналістів викликали до СБУ

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 червня станом на 09:00 – проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне. Групу журналістів викликали до Служби безпеки України, учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

Також у випуску:

Групу журналістів викликали до Служби безпеки України.

Завдяки спецоперації з Бабченко вдалося встановити 47 осіб потенційних жертв нападників.

Спецавто поліції, яке збило 13-річного велосипедиста, входить до кортежу президента.

У Парижі відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.

 

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Випуск новин Операція Об'єднаних сил журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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