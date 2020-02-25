10:37
25 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 лютого
      Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Випуск новин за 10:00: Бойовики на ділянках розведення військ. Ураган Юлія в Україні

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 лютого станом на 10:00 – на мосту в Станиці Луганській та Золотому місія ОБСЄ зафіксувала присутність проросійських бойовиків, які незаконно перебували на цих територіях. Понад 500 населених пунктів залишилися без електропостачання через потужний ураган Юлія. Найбільше ліній електропередач сильний вітер пообривав на Миколаївщині та Одещині.

      Також у випуску:

      На Закарпатті скликають комісію з протидії коронавірусу.

      На КПП "Тиса" прикордонники почали міряти температуру пасажирам.

      У США закликають ввести санкції проти Росії й особисто проти Путіна.

      На Волині знайшли джерело, з якого в дитинстві пила Леся Українка.

      Нові гроші: які банкноти вийдуть з обігу і що їх замінить
      сьогодні
      Теги: Випуск новин Розведення військ Україна – Росія Війна на Донбасі Проросійські бойовики Негода в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Кількість вилікуваних від коронавірусу зростає: чого чекати Китаю після епідемії?
      Ель Мюрид
      сьогодні , 07:50 Чи можлива велика війна у Сирії: ЗМІ про суперництво Росії та Туреччини
      Анатолій Максимов
      24 лютого , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      24 лютого , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:20 Мінські домовленості: що це і чому документ потребує змін
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук