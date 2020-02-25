Випуск новин за 10:00: Бойовики на ділянках розведення військ. Ураган Юлія в Україні

У випуску новин за 25 лютого станом на 10:00 – на мосту в Станиці Луганській та Золотому місія ОБСЄ зафіксувала присутність проросійських бойовиків, які незаконно перебували на цих територіях. Понад 500 населених пунктів залишилися без електропостачання через потужний ураган Юлія. Найбільше ліній електропередач сильний вітер пообривав на Миколаївщині та Одещині.

Також у випуску: На Закарпатті скликають комісію з протидії коронавірусу. На КПП "Тиса" прикордонники почали міряти температуру пасажирам. У США закликають ввести санкції проти Росії й особисто проти Путіна. На Волині знайшли джерело, з якого в дитинстві пила Леся Українка.