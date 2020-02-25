Выпуск новостей за 10:00 Боевики на участках разведения войск. Ураган Юлия в Украине
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 10:00 – на мосту в Станице Луганской и Золотом миссия ОБСЕ зафиксировала присутствие пророссийских боевиков, которые незаконно находились на этих территориях. Более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за мощного урагана Юлия. Больше всего линий электропередач сильный ветер пообрывал в Николаевской и Одесской области.
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