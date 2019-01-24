Випуск новин за 10:00: Четверті роковини теракту у Маріуполі. Переворот у Венесуелі
У випуску новин за 24 січня станом на 10:00 – чотири роки тому в Маріуполі проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". Напад на мирний район забрав 31 життя, ще понад сотня людей отримали поранення. У Венесуелі лідер опозиції оголосив себе президентом, Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – зробив це на багатотисячному мітингу у столиці країни – Каракасі
Також у випуску:
У Страсбурзі сьогодні під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи українських моряків можуть офіційно визнати військовополоненими.
Сьогодні Оболонський районний суд Києва має оголосити історичний вирок Віктору Януковичу.
Джерело: 24 канал
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