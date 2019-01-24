Випуск новин за 10:00: Четверті роковини теракту у Маріуполі. Переворот у Венесуелі

У випуску новин за 24 січня станом на 10:00 – чотири роки тому в Маріуполі проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". Напад на мирний район забрав 31 життя, ще понад сотня людей отримали поранення. У Венесуелі лідер опозиції оголосив себе президентом, Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – зробив це на багатотисячному мітингу у столиці країни – Каракасі

Також у випуску: У Страсбурзі сьогодні під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи українських моряків можуть офіційно визнати військовополоненими. Сьогодні Оболонський районний суд Києва має оголосити історичний вирок Віктору Януковичу.