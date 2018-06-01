Випуск новин за 10:00: ДТП з кортежем Порошенка. Доба на фронті
У випуску новин за 1 червня станом на 10:00 – У Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході, його вже прооперували. У Дніпрі померло двоє раніше поранених бійців зі Сходу, і вже цієї доби трьох наших військовослужбовців забрали до шпиталю.
Також у випуску:
Кім Чен Ин написав листа Дональду Трампу.
Організатора "вбивства" Аркадія Бабченка арештували.
Олександра Кольченка змушують прийняти російське громадянство.
У Грузії відбулись масові протести з вимогою відставки уряду.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі