Випуск новин за 10:00: Новий склад Кабміну. Підозра на коронавірус в Чернівцях

У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – напередодні Рада оновила увесь склад Кабміну. Замість прем'єр-міністра Олексія Гончарука нардепи призначили Дениса Шмигаля. Пакетом проголосували за призначення 15 міністрів і окремо – двох за квотою президента. У Чернівцях госпіталізували ще двох людей із підозрою на коронавірус. Людей помістили до інфекційної лікарні. Обидва повернулися з Італії.

Також у випуску: Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання: нардепи розглядатимуть звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки. У Європарламенті планують провести дебати щодо мінських угод, такий захід з'явився на порядку денному березневої сесії інституції. Європейський союз скасував заборону на імпорт курятини з України. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький. Один з найпопулярніших курортів серед українців запроваджує візовий режим. Незабаром до Єгипту можна буде заїхати лише за туристичної візою.