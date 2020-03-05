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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Випуск новин за 10:00: Новий склад Кабміну. Підозра на коронавірус в Чернівцях

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – напередодні Рада оновила увесь склад Кабміну. Замість прем'єр-міністра Олексія Гончарука нардепи призначили Дениса Шмигаля. Пакетом проголосували за призначення 15 міністрів і окремо – двох за квотою президента. У Чернівцях госпіталізували ще двох людей із підозрою на коронавірус. Людей помістили до інфекційної лікарні. Обидва повернулися з Італії.

      Також у випуску: 

      Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання: нардепи розглядатимуть звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

      У Європарламенті планують провести дебати щодо мінських угод, такий захід з'явився на порядку денному березневої сесії інституції. 

      Європейський союз скасував заборону на імпорт курятини з України. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький.

      Один з найпопулярніших курортів серед українців запроваджує візовий режим. Незабаром до Єгипту можна буде заїхати лише за туристичної візою.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Кабінет Міністрів України Новини політики Новини Чернівців
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