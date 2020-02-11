Випуск новин за 10:00: Новий візит Зеленського в США. Потужні зливи в Бразилії

У випуску новин за 11 лютого станом на 10:00 – Володимир Зеленський відвідає США. Найближчим часом має з'явитися дата його майбутнього візиту. Через масштабні зливи в бразильському місті Сан-Паулу, напередодні із берегів вперше за чотири роки вийшли річки Тіете та Пінейрос. Синоптики кажуть, що зафіксований рівень опадів став найбільшим для міста за останні 37 років.

Також у випуску: Протягом двох місяців стане відомо, коли може відбутися новий обмін полоненими. Про це заявив очільник МЗС України Вадим Пристайко. Правоохоронці знайшли замовників підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Літак Boeing 747 сягнув рекордної швидкості в 1327 кілометрів за годину. Український мобільний додаток державних послуг Дія за кілька днів завантажили мільйон користувачів.