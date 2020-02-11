11:19
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 10:00: Новий візит Зеленського в США. Потужні зливи в Бразилії

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 лютого станом на 10:00 – Володимир Зеленський відвідає США. Найближчим часом має з'явитися дата його майбутнього візиту. Через масштабні зливи в бразильському місті Сан-Паулу, напередодні із берегів вперше за чотири роки вийшли річки Тіете та Пінейрос. Синоптики кажуть, що зафіксований рівень опадів став найбільшим для міста за останні 37 років.

      Також у випуску:

      Протягом двох місяців стане відомо, коли може відбутися новий обмін полоненими. Про це заявив очільник МЗС України Вадим Пристайко.

      Правоохоронці знайшли замовників підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

      Літак Boeing 747 сягнув рекордної швидкості в 1327 кілометрів за годину.

      Український мобільний додаток державних послуг Дія за кілька днів завантажили мільйон користувачів.

       

      Штормовий вітер, сніг і хуртовини: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      55341
      Теги: Володимир Зеленський Новини США Бразилія Стихійні лиха Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:15 Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft
      Марія Бондар 3594
      сьогодні , 10:00 Новий "прем'єр-міністр" самопроголошеної "ДНР": хто він насправді?
      Олександр Коваленко 601
      10 лютого , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      Рузана Ємельянова 1021
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 4172
      сьогодні , 09:05 Росіяни не куплять: чого чекати від законопроєкту про ринок землі
      Інна Жолобович 552
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук