Випуск новин за 10:00: Приїзд Меркель в Україну. Розвал справи "рюкзаків Авакова"

У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – канцлер Німеччини Ангела Меркель прилітає до Києва, у неї заплановані зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Справу "рюкзаків Авакова" встигли закрити, до суду вона так і не потрапила.

Також у випуску: На Донбасі двоє українських військових поранено, цієї доби нарахували вже 24 обстріли від бойовиків. Перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг пішов у відставку. У Бердянську грабіжник влаштував перестрілку, троє поранених.