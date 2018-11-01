Випуск новин за 10:00: Приїзд Меркель в Україну. Розвал справи "рюкзаків Авакова"
У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – канцлер Німеччини Ангела Меркель прилітає до Києва, у неї заплановані зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Справу "рюкзаків Авакова" встигли закрити, до суду вона так і не потрапила.
Також у випуску:
На Донбасі двоє українських військових поранено, цієї доби нарахували вже 24 обстріли від бойовиків.
Перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг пішов у відставку.
У Бердянську грабіжник влаштував перестрілку, троє поранених.
Джерело: 24 канал
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