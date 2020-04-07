Випуск новин за 10:00: Розмова Зеленського з Помпео. Найкращий студент Королівської академії

У випуску новин за 7 квітня станом на 10:00 – Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з держсекретарем США Майком Помпео. Обговорили протидію коронавірусу. Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. Одесит Антон Совенко цьогоріч відзначився як найкращий закордонний випускник за всіма показниками.

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Британський прем'єр Борис Джонсон із коронавірусом потрапив до реанімації через те, що симптоми вірусу у нього не зникають понад 10 днів.

Від сьогодні кордон України можна буде перетнути лише на авто і тільки в 19 пунктах пропуску. Щонайменше до 24 квітня 2020 року пішохідне сполучення повністю припинять.

Поліція за перший день посилених норм карантину склала на порушників 192 адмінпротоколів.