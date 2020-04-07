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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 10:00: Розмова Зеленського з Помпео. Найкращий студент Королівської академії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 7 квітня станом на 10:00 – Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з держсекретарем США Майком Помпео. Обговорили протидію коронавірусу. Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. Одесит Антон Совенко цьогоріч відзначився як найкращий закордонний випускник за всіма показниками.

      Також у випуску:

      Британський прем'єр Борис Джонсон із коронавірусом потрапив до реанімації через те, що симптоми вірусу у нього не зникають понад 10 днів.

      Від сьогодні кордон України можна буде перетнути лише на авто і тільки в 19 пунктах пропуску. Щонайменше до 24 квітня 2020 року пішохідне сполучення повністю припинять.

      Поліція за перший день посилених норм карантину склала на порушників 192 адмінпротоколів.

      Теги: Володимир Зеленський Майк Помпео Випуск новин
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