Випуск новин за 10:00: Санкції проти США набули чинності. Прощення Папи Римського

У випуску новин за 27 серпня станом на 10:00 – новий пакет санкцій США проти Росії вступив в силу в 00:00 (за місцевим часом) понеділка у Вашингтоні. Вони передбачають припинення надання державних кредитів, заборону постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї. Папа Римський Франциск попросив прощення за огидний гріх церкви – сексуальне насильство над дітьми.

Також у випуску: Стрілянина у Флориді: загинуло двоє людей. Загострення в ООС: бойовики застосували ствольну артилерію. На переході маршрутка збила сім'ю: постраждали двоє дітей.