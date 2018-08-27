Випуск новин за 10:00: Санкції проти США набули чинності. Прощення Папи Римського
У випуску новин за 27 серпня станом на 10:00 – новий пакет санкцій США проти Росії вступив в силу в 00:00 (за місцевим часом) понеділка у Вашингтоні. Вони передбачають припинення надання державних кредитів, заборону постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї. Папа Римський Франциск попросив прощення за огидний гріх церкви – сексуальне насильство над дітьми.
Також у випуску:
Стрілянина у Флориді: загинуло двоє людей.
Загострення в ООС: бойовики застосували ствольну артилерію.
На переході маршрутка збила сім'ю: постраждали двоє дітей.
Джерело: 24 канал
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