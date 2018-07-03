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Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Транзитні центри для біженців у ЄС

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 липня станом на 10:00 – по українських позиціях обстріли велись 21 раз, селище Золоте-4 перейшло під повний контроль ЗСУ внаслідок кількаденних боїв. У Німеччині політична криза, викликана неузгодженим питаннями щодо мігрантів, наближається до завершення. З'являться нові транзитні центри для мігрантів біля кордону з Австрією.

Також у випуску:

Коли та як обиратимуть новий склад ЦВК.

Володимир Балух чекає на вирок суду.

Українські діти обирають іноземні виші.

Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Випуск новин біженці
Джерело: 24 канал
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