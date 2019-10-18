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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 10:00: Тиск Білого дому на Київ. Бізнес Дерипаски в Україні

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 жовтня станом на 10:00 – керівник апарату Білого дому президента США Дональда Трампа випадково визнав, що Вашингтон тиснув на Київ. Дочірня компанія фірми російського олігарха та друга президента РФ Володимира Путіна Олега Дерипаски видобуває з українських надр кварцит, який перевозить до Росії.

      Також у випуску:

      Рада сьогодні планує ухвалити у першому читанні держбюджет на 2020-й рік. Про це напередодні заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. Урядовці презентували проект бюджету ще місяць тому.

      Сьогодні Генпрокуратура вручить підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО і керівнику корпорації Богдан Олегу Гладковському.

      29 обстрілів за минулу добу зафіксовано штабом Операції Об'єднаних сил. Цього разу без загиблих і поранених.

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      Теги: Україна – Росія Випуск новин Новини Росії Новини США Олег Дерипаска
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