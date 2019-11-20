Випуск новин за 10:00: Жахлива ДТП у Києві. Зустріч Зеленського з прем'єром Чехії

У випуску новин за 20 листопада станом на 10:00 – моторошна ДТП сталася близько опівночі у Києві – Toyota на литовських номерах зіштовхнулася з маршруткою. Водій легковика загинув на місці, а вже по приїзду швидкої – і його пасажир. Під час візиту в Україну прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що засуджує російську агресію на Донбасі та незаконну анексію Криму Росією.

Також у випуску: Сьогодні у Сумах прощатимуться із комбригом 128 окремої гірсько-штурмової бригади Євгеном Коростильовим. Українські військові збили ворожий безпілотник, який окупаційні війська застосували неподалік окупованої Горлівки. Сьогодні набув чинності закон, який зобов'язує перевозити дітей у автокріслах. За недотримання вимоги – штраф 510 гривень. Українські кораблі уже другу добу йдуть до Очакова з Росії. Прибудуть до материкової України вони сьогодні по обіді.