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      Випуск новин за 10:00: Зустріч Зеленського та Нетаньяху. Розмова Макрона та Путіна

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 серпня станом на 10:00 – стартує офіційна зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Сьогодні президент Франції Емануель Макрон зустрінеться із Володимиром Путіним. Говоритимуть про Україну на елітному французькому курорті.

      Також у випуску:

      Нові деталі трагедії в Одеському готелі "Токіо Стар".

      Правоохоронці викрили групу лікарів в Інституті раку, які вимагали з онкохворих гроші за призначення безкоштовних ліків.

      Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

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      Теги: Біньямін Нетаньяху Випуск новин Володимир Зеленський Еммануель Макрон Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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