Випуск новин за 10:00: Зустріч Зеленського та Нетаньяху. Розмова Макрона та Путіна
У випуску новин за 19 серпня станом на 10:00 – стартує офіційна зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Сьогодні президент Франції Емануель Макрон зустрінеться із Володимиром Путіним. Говоритимуть про Україну на елітному французькому курорті.
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Джерело: 24 канал
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