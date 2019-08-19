Випуск новин за 10:00: Зустріч Зеленського та Нетаньяху. Розмова Макрона та Путіна

У випуску новин за 19 серпня станом на 10:00 – стартує офіційна зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Сьогодні президент Франції Емануель Макрон зустрінеться із Володимиром Путіним. Говоритимуть про Україну на елітному французькому курорті.

Також у випуску: Нові деталі трагедії в Одеському готелі "Токіо Стар". Правоохоронці викрили групу лікарів в Інституті раку, які вимагали з онкохворих гроші за призначення безкоштовних ліків. Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

Джерело: 24 канал