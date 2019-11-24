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      Випуск новин за 11:00: МВФ поїхала з України. Помер останній носоріг

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 11:00 – місія Міжнародного валютного фонду пробула у Києві до 22 листопада і поїхала з України без результатів. За даними ЗМІ, 2 головних питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ. У Малайзії помер останній носоріг свого виду. 25-річна самка Суматранських носорогів померла на острові Борнео.

      Також у випуску:

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      У столиці Колумбії Боготі вже кілька днів тривають антиурядові протести. Для того, щоб розігнати мітингувальників правоохоронці використовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.

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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Світ тварин МВФ
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