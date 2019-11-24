Випуск новин за 11:00: МВФ поїхала з України. Помер останній носоріг
У випуску новин за 24 листопада станом на 11:00 – місія Міжнародного валютного фонду пробула у Києві до 22 листопада і поїхала з України без результатів. За даними ЗМІ, 2 головних питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ. У Малайзії помер останній носоріг свого виду. 25-річна самка Суматранських носорогів померла на острові Борнео.
Також у випуску:
Атаки на українське військо не припиняються. За добу ворог обстріляв позиції армії 8 разів. Обійшлось без втрат, прозвітував штаб ООС.
У столиці Колумбії Боготі вже кілька днів тривають антиурядові протести. Для того, щоб розігнати мітингувальників правоохоронці використовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.
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