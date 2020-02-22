Випуск новин за 11:00: Перше провадження за кнопкодавство. План Росії на виборах у США

У випуску новин за 22 лютого станом на 11:00 – в Офісі генпрокурора відкрили перше кримінальне провадження за кнопкодавство через голосування народного депутата Владислава Поляка. Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.

Також у випуску: Коронавірус у Китаї іде на спад – за останню добу зареєстрували менше ніж 400 нових інфікованих. На фронті російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського. На Черкащині відкрили спеціальні курси, де навчають користуватись смартфоном та інтернетом пенсіонерів.