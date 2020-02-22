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      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      Випуск новин за 11:00: Перше провадження за кнопкодавство. План Росії на виборах у США

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 лютого станом на 11:00 – в Офісі генпрокурора відкрили перше кримінальне провадження за кнопкодавство через голосування народного депутата Владислава Поляка. Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.

      Також у випуску:

      Коронавірус у Китаї іде на спад – за останню добу зареєстрували менше ніж 400 нових інфікованих.

      На фронті російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського.

      На Черкащині відкрили спеціальні курси, де навчають користуватись смартфоном та інтернетом пенсіонерів.

      Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція фіналу
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      Теги: Кнопкодавство Вибори у США Новини Росії Випуск новин
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