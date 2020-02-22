Выпуск новостей за 11:00: Первое производство из-за кнопкодавства. План России на выборах в США

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 11:00 – в Офисе генпрокурора открыли первое уголовное производство о кнопкодавстве из-за голосования народного депутата Владислава Поляка. Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.

Также в выпуске: Коронавирус в Китае идет на спад – за последние сутки зарегистрировали менее 400 новых инфицированных. На фронте российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения. Произошло это ночью у Новотошковского. В Черкасской области открыли специальные курсы, где учат пользоваться смартфоном и интернетом пенсионеров.