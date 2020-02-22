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      Выпуск новостей за 11:00: Первое производство из-за кнопкодавства. План России на выборах в США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 11:00 – в Офисе генпрокурора открыли первое уголовное производство о кнопкодавстве из-за голосования народного депутата Владислава Поляка. Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.

      Также в выпуске:

      Коронавирус в Китае идет на спад – за последние сутки зарегистрировали менее 400 новых инфицированных.

      На фронте российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения. Произошло это ночью у Новотошковского.

      В Черкасской области открыли специальные курсы, где учат пользоваться смартфоном и интернетом пенсионеров.

      Оккупанты снова пытались прорваться через линию соприкосновения
      сегодня
      Теги: Новости России Кнопкодавство Выборы в США Выпуск новостей
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