Выпуск новостей за 11:00: Первое производство из-за кнопкодавства. План России на выборах в США
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 11:00 – в Офисе генпрокурора открыли первое уголовное производство о кнопкодавстве из-за голосования народного депутата Владислава Поляка. Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.
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