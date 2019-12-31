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      Випуск новин за 11:00: Пожежі в Австралії. Реакція Зеленського на договір щодо транзиту

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 11:00 – в Австралії вирують лісові пожежі. Стихія накрила країну ще у вересні, а тепер вогонь охопив вже три штати. Володимир Зеленський зауважив, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

      Також у випуску:

      У жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники тигрів на території закинутого клубу. Зараз тварин намагатимуться врятувати.

      Снайпер поранив нашого армійця на передовій. Ворожих стрільців зафіксували одразу у двох населених пунктах.

      Україна та Росія підписали договір щодо транзиту газу

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      Теги: Випуск новин Австралія Володимир Зеленський Газовий контракт
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