Випуск новин за 11:00: Пожежі в Австралії. Реакція Зеленського на договір щодо транзиту

У випуску новин за 31 грудня станом на 11:00 – в Австралії вирують лісові пожежі. Стихія накрила країну ще у вересні, а тепер вогонь охопив вже три штати. Володимир Зеленський зауважив, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

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