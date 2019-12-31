Выпуск новостей за 11:00: Пожары в Австралии. Реакция Зеленского на договор о транзите
В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 11:00 – в Австралии бушуют лесные пожары. Стихия накрыла страну еще в сентябре, а теперь огонь охватил уже три штата. Владимир Зеленский отметил, что на протяжении этих 5 лет Украина получит по меньшей мере 7 миллиардов долларов.
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