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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 11:00: Пожары в Австралии. Реакция Зеленского на договор о транзите

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 11:00 – в Австралии бушуют лесные пожары. Стихия накрыла страну еще в сентябре, а теперь огонь охватил уже три штата. Владимир Зеленский отметил, что на протяжении этих 5 лет Украина получит по меньшей мере 7 миллиардов долларов.

      Также в выпуске:

      В ужасных условиях, в грязи и фекалиях, обнаружили зоозащитники тигров на территории заброшенного клуба. Сейчас животных пытаются спасти.

      Снайпер ранил нашего солдата на передовой. Вражеских стрелков зафиксировали сразу в двух населенных пунктах.

      Украина и Россия подписали договор о транзите газа

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      Теги: Газовый контракт Владимир Зеленский Австралия Выпуск новостей
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