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      Випуск новин за 11:00: Звернення Зеленського до Ради. Поліцейське авто збило хлопчика

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 червня станом на 11:00 – Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нагримав у на парламент. Тепер вважає, що рішення про розпуск Ради було правильним. У Конотопі поліцейське авто збило 10-річного хлопчика, коли той йшов пішохідним переходом. Медики вже провели операцію та видалили селезінку. Зараз дитина перебуває у стабільному стані.

      Також у випуску:

      Чотири сотні добровольців-іноземців нарешті отримують паспорти з тризубом.

      Внаслідок ворожих обстрілів двоє наших захисників загинули, ще 5 отримали поранення.

      Збірна України розгромила Сербію у матчі відбору до Євро-2020.

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      Теги: Випуск новин Розпуск Ради Володимир Зеленський Верховна Рада Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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