Випуск новин за 11:00: Звернення Зеленського до Ради. Поліцейське авто збило хлопчика

У випуску новин за 8 червня станом на 11:00 – Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нагримав у на парламент. Тепер вважає, що рішення про розпуск Ради було правильним. У Конотопі поліцейське авто збило 10-річного хлопчика, коли той йшов пішохідним переходом. Медики вже провели операцію та видалили селезінку. Зараз дитина перебуває у стабільному стані.

Також у випуску: Чотири сотні добровольців-іноземців нарешті отримують паспорти з тризубом. Внаслідок ворожих обстрілів двоє наших захисників загинули, ще 5 отримали поранення. Збірна України розгромила Сербію у матчі відбору до Євро-2020.

Джерело: 24 канал