Випуск новин за 11:00: Звернення Зеленського до Ради. Поліцейське авто збило хлопчика
У випуску новин за 8 червня станом на 11:00 – Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нагримав у на парламент. Тепер вважає, що рішення про розпуск Ради було правильним. У Конотопі поліцейське авто збило 10-річного хлопчика, коли той йшов пішохідним переходом. Медики вже провели операцію та видалили селезінку. Зараз дитина перебуває у стабільному стані.
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Джерело: 24 канал
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