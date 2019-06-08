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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 11: 00: Обращение Зеленского к Раде. Полицейское авто сбило мальчика

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 11:00 – Владимир Зеленский в своем видеообращении накричал на парламент. Теперь считает, что решение о роспуске Рады было правильным. В Конотопе полицейское авто сбило 10-летнего мальчика, когда тот шел по пешеходному переходу. Медики уже провели операцию и удалили селезенку. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии.

      Также в выпуске:

      Четыре сотни добровольцев-иностранцев наконец получают паспорта с трезубцем.

      Вследствие вражеских обстрелов двое наших защитников погибли, еще 5 получили ранения.

      Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора к Евро-2020.

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Полиция Верховная Рада Владимир Зеленский Роспуск Рады Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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