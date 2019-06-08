Выпуск новостей за 11: 00: Обращение Зеленского к Раде. Полицейское авто сбило мальчика

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 11:00 – Владимир Зеленский в своем видеообращении накричал на парламент. Теперь считает, что решение о роспуске Рады было правильным. В Конотопе полицейское авто сбило 10-летнего мальчика, когда тот шел по пешеходному переходу. Медики уже провели операцию и удалили селезенку. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии.

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Источник: 24 канал