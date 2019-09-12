Випуск новин за 12:00: Балух готує позов проти РФ. Відтермінування штрафів для "євроблях"

У випуску новин за 12 вересня станом на 12:00 – український політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Верховна Рада підтримала законопроєкт №1030 у цілому, який передбачає збільшення часу для розмитнення авто на єврономерах до 20 листопада 2019 року.

Також у випуску: На Донбасі загострення. За останню добу бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Двоє наших захисників загинули, один важко поранений. У Києві стартує 16 щорічний форум "Ялтинська Європейська Стратегія". Після анексії Криму його проводять у столиці. Масштабну нарколабораторію викрила поліція на Київщині. Чоловіки вирощували канабіс у приміщенні нічного клубу. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва і вже готується розпочати переговори про нову програму для України.

Джерело: 24 канал