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      Випуск новин за 12:00: Балух готує позов проти РФ. Відтермінування штрафів для "євроблях"

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 вересня станом на 12:00 – український політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Верховна Рада підтримала законопроєкт №1030 у цілому, який передбачає збільшення часу для розмитнення авто на єврономерах до 20 листопада 2019 року.

      Також у випуску:

      На Донбасі загострення. За останню добу бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Двоє наших захисників загинули, один важко поранений.

      У Києві стартує 16 щорічний форум "Ялтинська Європейська Стратегія". Після анексії Криму його проводять у столиці. 

      Масштабну нарколабораторію викрила поліція на Київщині. Чоловіки вирощували канабіс у приміщенні нічного клубу.

      Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва і вже готується розпочати переговори про нову програму для України.

      blog_ava
      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні
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      Теги: Обмін полоненими Європейський суд Україна – Росія Випуск новин Штрафи Володимир Балух
      Джерело: 24 канал
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