Випуск новин за 12:00: Інтерв'ю Зеленського у спортзалі. Наслідки негоди в Україні

У випуску новин за 5 червня станом на 12:00 – новообраного президента України Володимира Зеленського називають першим "несистемним гарантом" і він продовжує це доводити. Цього разу дав інтерв'ю зі спортзали. На Кіровоградщині блискавка влучила в будівлю райадміністрації, через що зайнялася покрівля та актовий зал. А на Тернопільщині жителі оговтуються від потужної зливи.

Також у випуску: Сьогодні ховають 5-річного хлопчика, якого, за попередньою версією, застрелили п'яні поліцейські. Троє українських бійців загинули на Донбасі минулої доби. Верховна Рада намагається запровадити процедуру імпічменту.

Джерело: 24 канал