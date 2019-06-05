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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Інтерв'ю Зеленського у спортзалі. Наслідки негоди в Україні

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 червня станом на 12:00 – новообраного президента України Володимира Зеленського називають першим "несистемним гарантом" і він продовжує це доводити. Цього разу дав інтерв'ю зі спортзали. На Кіровоградщині блискавка влучила в будівлю райадміністрації, через що зайнялася покрівля та актовий зал. А на Тернопільщині жителі оговтуються від потужної зливи.

      Також у випуску:

      Сьогодні ховають 5-річного хлопчика, якого, за попередньою версією, застрелили п'яні поліцейські.

      Троє українських бійців загинули на Донбасі минулої доби.

      Верховна Рада намагається запровадити процедуру імпічменту.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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