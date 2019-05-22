Випуск новин за 12:00: Перші призначення Зеленського. Українці потрапили в полон до бойовиків

У випуску новин за 22 травня станом на 12:00 – Володимир Зеленський підписав 12 кадрових указів. Новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан проанонсував нового очільника РНБО, яким може стати Олександр Данилюк. Восьмеро українських військових опинились у полоні бойовиків. Сталось це неподалік селища Новотроїцьке, що на Луганщині, повідомляє штаб Операції об'єднанних сил.

Також у випуску: Андрій Парубій на пропозицію Зеленського скликав позачергове засідання Ради. Такий поспіх викликаний бажанням новообраного президента Володимира Зеленського внести зміни до виборчого законодавства. Питання про мирні угоди з Росією Володимир Зеленський хоче винести на референдум. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан. Нардеп-утікач Олександр Онищенко збирається повернутися до України, щоб взяти участь у судовому процесі. Більше того, він заявив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах.

Джерело: 24 канал