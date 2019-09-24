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      Випуск новин за 12:00: Трамп про розмову із Зеленським. Втеча в'язня на Миколаївщині

      Випуск новин 69

      У випуску новин за 24 вересня станом на 12:00 – президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не чинив жодного тиску на українську владу. Мовиться про липневу розмову телефоном між ним та Володимиром Зеленським. На Миколаївщині вже другу добу шукають втікача з колонії, 35-річного Володимира Касапа, ув'язненого за вбивство. Його прикмети: зріст 180 сантиметрів та темне волосся.

      Також у випуску: 

      Омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що на території РФ та в окупованому Криму досі незаконно утримуються 113 українських громадян, зокрема 89 кримських татар.

      За словами французького президента Еммануеля Макрона, зустріч лідерів нормандської четвірки слід чекати найближчими тижнями.

      Суд обиратиме запобіжний захід водію фури, що влетіла у маршрутку на Одещині: йому загрожує до 10 років ув'язнення.

      Як в Україні триває підготовка до опалювального сезону та чи можна зекономити.

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      Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини України Випуск новин Новини Миколаєва В'язниця Новини США
      Джерело: 24 канал
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