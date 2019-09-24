Випуск новин за 12:00: Трамп про розмову із Зеленським. Втеча в'язня на Миколаївщині

У випуску новин за 24 вересня станом на 12:00 – президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не чинив жодного тиску на українську владу. Мовиться про липневу розмову телефоном між ним та Володимиром Зеленським. На Миколаївщині вже другу добу шукають втікача з колонії, 35-річного Володимира Касапа, ув'язненого за вбивство. Його прикмети: зріст 180 сантиметрів та темне волосся.

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