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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Випуск новин за 12:00: Ціна анексії Криму для Росії. Прихід тепла в Україну

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 березня станом на 12:00 – анексія Криму коштувала Росії 150 мільярдів доларів, за 5 років окупації російська економіка впала на понад 10 %. Це – дані дослідження британського аналітика Скотта Джонсона. Майже на всю територію України прийшла суха і тепла погода. Короткочасні дощі очікуються хіба на Заході.

      Також у випуску:

      Через демонтаж Шулявського мосту проспект Перемоги став у кілометрових заторах.

      Ураган Ідай забрав життя понад 150 африканців.

      У Москві активісти вийшли на одиночні пікети проти російської анексії Криму.

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      Теги: Анексія Криму Україна – Росія Випуск новин Погода
      Джерело: 24 канал
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