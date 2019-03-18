Випуск новин за 12:00: Ціна анексії Криму для Росії. Прихід тепла в Україну
У випуску новин за 18 березня станом на 12:00 – анексія Криму коштувала Росії 150 мільярдів доларів, за 5 років окупації російська економіка впала на понад 10 %. Це – дані дослідження британського аналітика Скотта Джонсона. Майже на всю територію України прийшла суха і тепла погода. Короткочасні дощі очікуються хіба на Заході.
Також у випуску:
Через демонтаж Шулявського мосту проспект Перемоги став у кілометрових заторах.
Ураган Ідай забрав життя понад 150 африканців.
У Москві активісти вийшли на одиночні пікети проти російської анексії Криму.
Джерело: 24 канал
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