Випуск новин за 12:00: Ціна анексії Криму для Росії. Прихід тепла в Україну

У випуску новин за 18 березня станом на 12:00 – анексія Криму коштувала Росії 150 мільярдів доларів, за 5 років окупації російська економіка впала на понад 10 %. Це – дані дослідження британського аналітика Скотта Джонсона. Майже на всю територію України прийшла суха і тепла погода. Короткочасні дощі очікуються хіба на Заході.

Також у випуску: Через демонтаж Шулявського мосту проспект Перемоги став у кілометрових заторах. Ураган Ідай забрав життя понад 150 африканців. У Москві активісти вийшли на одиночні пікети проти російської анексії Криму.