Випуск новин за 12:00: У Південній Кореї лютує тайфун. Рищук побив людину

У випуску новин за 23 вересня станом на 12:00 – у Південній Кореї люди потерпають від потужного тайфуну "Тапа". Через розгул стихії без світла залишилося майже 30 тисяч будинків. На Херсонщині п'яний ексдепутат від БПП Євген Рищук, якого називають одним із замовників вбивства Херсонської активістки Катерини Гандзюк, побив місцевого депутата райради Романа Чухалова.

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