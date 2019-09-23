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      Випуск новин за 12:00: У Південній Кореї лютує тайфун. Рищук побив людину

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 вересня станом на 12:00 – у Південній Кореї люди потерпають від потужного тайфуну "Тапа". Через розгул стихії без світла залишилося майже 30 тисяч будинків. На Херсонщині п'яний ексдепутат від БПП Євген Рищук, якого називають одним із замовників вбивства Херсонської активістки Катерини Гандзюк, побив місцевого депутата райради Романа Чухалова.

      Також у випуску:

      Масштабна автотроща сталась на Житомирщині вночі. Водій автоцистерни не впорався з керуванням і влетів у пасажирських автобус, 9 людей загинули, ще 11 травмовано.

      Україна сьогодні заговорила мовою жестів. У світі її міжнародний день відзначають з 1951 року.

      "Чорнобиль" визнали найкращим мінісеріалом. Свої три нагороди серіал компанії НВО отримав на 71-й церемонії вручення нагород у галузі телебачення Еммі-2019.

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      Теги: Випуск новин Стихійні лиха Південна Корея Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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