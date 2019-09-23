Выпуск новостей за 12:00: В Южной Корее свирепствует тайфун. Рищук избил человека

В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 12:00 – в Южной Корее люди страдают от мощного тайфуна "Тапа". Из-за разгула стихии без света остались почти 30 тысяч домов. На Херсонщине пьяный экс-депутат от БПП Евгений Рищук, которого называют одним из заказчиков убийства Херсонской активистки Екатерины Гандзюк, избил местного депутата райсовета Романа Чухалова.

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