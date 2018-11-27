Випуск новин за 12:00: Візовий режим з Росією. Флешмоб на підтримку моряків

У випуску новин за 27 листопада станом на 12:00 – 26 листопада під час засідання ВР депутати вимагали від уряду й президента рішучих дипломатичних кроків. Голова МЗС Павло Клімкін пообіцяв розробити механізм візового режиму з росіянами. Українці публікують у соціальних мережах відео з хештегом #МорякиТримайтесь, щоб підтримати полонених військових, яких незаконно захопили в Азовському морі.

Також у випуску: Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України. Опубліковано 18 прізвищ захоплених Росією українських моряків.