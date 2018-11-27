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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 12:00: Візовий режим з Росією. Флешмоб на підтримку моряків

      Випуск новин 102 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 12:00 – 26 листопада під час засідання ВР депутати вимагали від уряду й президента рішучих дипломатичних кроків. Голова МЗС Павло Клімкін пообіцяв розробити механізм візового режиму з росіянами. Українці публікують у соціальних мережах відео з хештегом #МорякиТримайтесь, щоб підтримати полонених військових, яких незаконно захопили в Азовському морі.

      Також у випуску:

      Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України.

      Опубліковано 18 прізвищ захоплених Росією українських моряків.

       

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Випуск новин Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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