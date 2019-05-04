Випуск новин за 13:00: Арсенал зброї у гаражі. День Львова

У випуску новин за 4 травня станом на 13:00 – чернігівський військовий пенсіонер зібрав неабиякий арсенал зброї просто у себе в гаражі: майже дві сотні ручних гранат Ф-1 та більше тридцяти тисяч набоїв. У Львові лунає музика, частують смачним та розважають усіх – від дорослого до малого. Так місто Лева відзначає 763 роки з дня заснування.

Також у випуску: О 15:00 у Верховній Раді терміново зберуться голови фракцій, приїду і Зеленський. Місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1". У США стався вибух на хімічному заводі,четверо людей поранені.

Джерело: 24 канал