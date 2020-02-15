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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Випуск новин за 13:00: Напад собаки на дитину. Пожежа у дитбудинку на Гаїті

      Випуск новин

      У випуску новин за 15 лютого станом на 13:00 – у селі Піщанка, що на Харківщині, ротвейлер на смерть загриз 4-річну дитину. На момент приїзду лікарів дитина уже померла. На Гаїті у напівлегальному дитячому будинку загинули 15 дітей. Всі вони стали жертвами пожежі, яка спалахнула у притулку.

      Також у випуску:

      Іран не передаватиме чорні скриньки збитого літака ані Україні, ані жодній іншій державі.

      Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

      У Франції померла 80-річна туристка з Китаю, яка приїхала в Європу з провінції Хубей, звідки й поширилася небезпечна недуга.

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      Теги: Діти і неповнолітні Світ тварин Випуск новин
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