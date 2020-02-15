Випуск новин за 13:00: Напад собаки на дитину. Пожежа у дитбудинку на Гаїті

У випуску новин за 15 лютого станом на 13:00 – у селі Піщанка, що на Харківщині, ротвейлер на смерть загриз 4-річну дитину. На момент приїзду лікарів дитина уже померла. На Гаїті у напівлегальному дитячому будинку загинули 15 дітей. Всі вони стали жертвами пожежі, яка спалахнула у притулку.

Також у випуску: Іран не передаватиме чорні скриньки збитого літака ані Україні, ані жодній іншій державі. Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. У Франції померла 80-річна туристка з Китаю, яка приїхала в Європу з провінції Хубей, звідки й поширилася небезпечна недуга.