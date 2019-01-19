Випуск новин за 13:00: Росія і українські вибори. Порошенко в Черкасах
У випуску новин за 19 січня станом на 13:00 – в українському Facebook збільшилась кількість політичної реклами, якою керують з Росії. Північні сусіди прагнуть втрутитися в хід нашої передвиборчої кампанії, як вони це робили у США та в країнах Європи. Під час спілкування із жителями Черкас президент Петро Порошенко неочікувано різко відреагував на запитання про корупцію від місцевого активіста.
Також у випуску:
У Сумах затримали підозрюваних у вчиненні вибуху в храмі Московського патріархату.
Українські солдати спалили КамАЗ бойовиків із боєприпасами.
Правоохоронці закрили провадження за фактом смерті льотчика Владислава Волошина.
Як християни східного обряду святкують Водохреща в Києві.
Джерело: 24 канал
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