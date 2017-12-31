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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Розстріл собак. Привітання бранців Кремля

Випуск новин 14:05, сьогодні 87 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – захисники тварин протестують проти розстрілів і знущань з собак. Кілька днів тому мережею почали ширитися фотографії вбитих та поранених тварин. Активісти привітали зі святами українців, яких тримають у кремлівському полоні.

Також у випуску:

На Мальдівах, у засніжених Карпатах чи вдома з олів'є – як народні обранці святкуватимуть Новий Рік.

Чоловік, який захопив у заручники людей у відділенні "Укрпошти" в Харкові удавав з себе пророка.

Як веселилися і чим дивували українські політики у 2017.

Теги: Новорічні свята Новини політики Випуск новин світ тварин Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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