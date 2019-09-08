Випуск новин за 13:00: Смертельна ДТП на Запоріжжі. Розмова Зеленського з Путіним
У випуску новин за 8 вересня станом на 13:00 – в результаті зіткнення двох легковиків загинуло 4 людини, ще четверо у лікарні. Аварія трапилась на трасі Київ-Сімферополь. Володимир Зеленський поговорив телефоном із Володимиром Путіним. Український президент подзвонив очільнику Кремля після обміну полоненими.
Також у випуску:
Сім'я колишнього в'язня Кремля режисера Олега Сенцова їде до Києва.
Нідерланди просять Росію видати Володимира Цемаха.
Люди з оточення Зеленського відгуляли на дні народженні соратника Медведчука
Джерело: 24 канал
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