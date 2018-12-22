Випуск новин за 13:00: "Суд" над українськими моряками. Жахлива аварія в Непалі
У випуску новин за 22 грудня станом на 13:00 – третій день Верховний "суд" анексованого Криму розглядає апеляції щодо незаконного арешту 24 українських моряків, які майже місяць перебувають у неволі РФ. В окрузі Сальян на північному заході Непалу з висоти 700 метрів у прірву зірвався автобус, який перевозив студентів місцевого коледжу. Внаслідок інциденту 23 людини загинули, 14 дістали поранення.
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