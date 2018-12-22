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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 13:00: "Суд" над українськими моряками. Жахлива аварія в Непалі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 13:00 – третій день Верховний "суд" анексованого Криму розглядає апеляції щодо незаконного арешту 24 українських моряків, які майже місяць перебувають у неволі РФ. В окрузі Сальян на північному заході Непалу з висоти 700 метрів у прірву зірвався автобус, який перевозив студентів місцевого коледжу. Внаслідок інциденту 23 людини загинули, 14 дістали поранення.

      Також у випуску:

      На Волині маршрутка з пасажирами злетіла у кювет: п'ятьох осіб госпіталізували.

      Четверо поліцейських Харкова, яких підозрюють у катуванні та вимаганні грошей, вийшли на волю під заставу.

      Погода на Новий рік в Україні буде сніжною і морозною, однак напередодні свята очікується відлига.

      Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: жоден український військовий не постраждав.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Конфлікт в Азовському морі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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