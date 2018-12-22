Випуск новин за 13:00: "Суд" над українськими моряками. Жахлива аварія в Непалі

У випуску новин за 22 грудня станом на 13:00 – третій день Верховний "суд" анексованого Криму розглядає апеляції щодо незаконного арешту 24 українських моряків, які майже місяць перебувають у неволі РФ. В окрузі Сальян на північному заході Непалу з висоти 700 метрів у прірву зірвався автобус, який перевозив студентів місцевого коледжу. Внаслідок інциденту 23 людини загинули, 14 дістали поранення.

Також у випуску: На Волині маршрутка з пасажирами злетіла у кювет: п'ятьох осіб госпіталізували. Четверо поліцейських Харкова, яких підозрюють у катуванні та вимаганні грошей, вийшли на волю під заставу. Погода на Новий рік в Україні буде сніжною і морозною, однак напередодні свята очікується відлига. Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: жоден український військовий не постраждав.