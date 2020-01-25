14:43
25 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гітлера. Заміна для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:46, 24 січня
      Вєсті.UA: Сердючка керуватиме Укрзалізницею? "Тупий і ще тупіший" у Раді
      Вєсті.UA
      19:39, 24 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Випуск новин за 13:00: Зізнання Зеленського щодо Ірану. Винуватець збиття МАУ у в'язниці

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 13:00 – президент Володимир Зеленський заявив, що не міг публічно оголошувати, що український літак – збили. Хоча знав про це вже на другий день після трагедії. І розказав на зустрічі рідним загиблих. Людина, яка збила український Боїнг над Тегераном, – у в'язниці. Про це повідомив очільник МЗС Ірану Джавад Заріф.

      Також у випуску:

      Потужний землетрус в Туреччині забрав життя щонайменше 20 людей.

      Всі школи у Житомирі закрили на карантин через грип.

      Російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що помічник Володимира Путіна Владислав Сурков пішов з державної служби.

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      12168
      Теги: Випуск новин Авіакатастрофа МАУ в Ірані Володимир Зеленський Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"
      Антон Голобородько 119
      сьогодні , 13:00 Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест
      Юлія Михайлова 647
      23 січня , 13:56 У головному покерному онлайн-турнірі січня розіграють 1 000 000 гривень
      440
      24 січня , 09:00 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      555
      сьогодні , 12:30 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 732
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук