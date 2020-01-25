Випуск новин за 13:00: Зізнання Зеленського щодо Ірану. Винуватець збиття МАУ у в'язниці

У випуску новин за 25 січня станом на 13:00 – президент Володимир Зеленський заявив, що не міг публічно оголошувати, що український літак – збили. Хоча знав про це вже на другий день після трагедії. І розказав на зустрічі рідним загиблих. Людина, яка збила український Боїнг над Тегераном, – у в'язниці. Про це повідомив очільник МЗС Ірану Джавад Заріф.

Також у випуску: Потужний землетрус в Туреччині забрав життя щонайменше 20 людей. Всі школи у Житомирі закрили на карантин через грип. Російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що помічник Володимира Путіна Владислав Сурков пішов з державної служби.