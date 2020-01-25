Випуск новин за 13:00: Зізнання Зеленського щодо Ірану. Винуватець збиття МАУ у в'язниці
У випуску новин за 25 січня станом на 13:00 – президент Володимир Зеленський заявив, що не міг публічно оголошувати, що український літак – збили. Хоча знав про це вже на другий день після трагедії. І розказав на зустрічі рідним загиблих. Людина, яка збила український Боїнг над Тегераном, – у в'язниці. Про це повідомив очільник МЗС Ірану Джавад Заріф.
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