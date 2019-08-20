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      Випуск новин за 14:00: ANNA MARIA представлятимуть Україну в Росії. Негода у світі

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 серпня станом на 14:00 – дует ANNA MARIA, який оскандалився під час Національного відбору Євробачення-2019, таки представить Україну на вокальному конкурсі та виступлять на "Новій хвилі" у Росії. Світова негода: на Канарах палають ліси, Японія потерпає від спеки, а Індію затопило. Зокрема, в останній – понад півсотні загиблих.

      Також у випуску:

      Корупціонера часів Януковича Олександра Клименка заочно заарештували.

      У Львові готують до відкриття Меморіал Героям Небесної Сотні.

      Суд продовжує обирати запобіжний захід власнику готелю "Токіо стар" Вадиму Чорному.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Погода Стихійні лиха Пожежа Індія Японія
      Джерело: 24 канал
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