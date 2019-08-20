Випуск новин за 14:00: ANNA MARIA представлятимуть Україну в Росії. Негода у світі
У випуску новин за 20 серпня станом на 14:00 – дует ANNA MARIA, який оскандалився під час Національного відбору Євробачення-2019, таки представить Україну на вокальному конкурсі та виступлять на "Новій хвилі" у Росії. Світова негода: на Канарах палають ліси, Японія потерпає від спеки, а Індію затопило. Зокрема, в останній – понад півсотні загиблих.
Також у випуску:
Корупціонера часів Януковича Олександра Клименка заочно заарештували.
У Львові готують до відкриття Меморіал Героям Небесної Сотні.
Суд продовжує обирати запобіжний захід власнику готелю "Токіо стар" Вадиму Чорному.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі