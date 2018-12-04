Випуск новин за 14:00: Блокада в Азовському морі. Рішення у справі Продана
Випуск новин за 4 грудня станом на 14:00 – Росія частково відновила рух суден через Керченську протоку, та ще понад 20 торговельних суден, які прямують в українські порти, чекають дозволу на прохід. Суд відпустив екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана на поруки. Йому заборонили змінювати місце проживання та зобов’язали носити електронний браслет.
Також у випуску:
Україна готує позов до міжнародного суду ООН через російську агресію в Керченській протоці.
Слідство встановило замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі