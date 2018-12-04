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      Випуск новин за 14:00: Блокада в Азовському морі. Рішення у справі Продана

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      Випуск новин за 4 грудня станом на 14:00 – Росія частково відновила рух суден через Керченську протоку, та ще понад 20 торговельних суден, які прямують в українські порти, чекають дозволу на прохід. Суд відпустив екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана на поруки. Йому заборонили змінювати місце проживання та зобов’язали носити електронний браслет.

      Також у випуску: 

      Україна готує позов до міжнародного суду ООН через російську агресію в Керченській протоці.

      Слідство встановило замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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